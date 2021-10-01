Жизнь на высокогорье оказалась полезной для здоровья

Более того — свежая научная работа на эту тему показала, что наиболее полезный эффект от жизни в высокогорье проявлялся на высоте от 2 до 3,5 км, говорится в статье в журнале Frontiers in Physiology.

На данный момент нет точной информации, какие именно механизмы приводят к подобному улучшению здоровья. По одной из версий, всё дело в «более развитой сосудистой сети в мозге у адаптировавшихся к высокогорью людей». Возможно также, что у них есть уникальная особенность — повышенное выращивание новых сосудов.

Стоит отметить, что люди, живущие на большой высоте, обычно если и сталкиваются с инсультом, то лишь в более позднем возрасте в сравнении с теми, кто обитает «ниже».