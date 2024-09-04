Жизнь не виновата: предрасположенность к депрессии нашли в мозге

В ходе исследования команда ученых проводила многократные сканирования мозга у группы пациентов в течение полутора лет. Результаты показали, что у большинства пациентов с депрессией размер сети значимости в мозге почти в два раза больше, чем у контрольной группы. Эта сеть связана с обработкой вознаграждений и определением значимости стимулов.

Ранее было установлено, что увеличенная сеть значимости может быть связана с депрессией из-за её роли в снижении удовольствия и нарушении способности получать удовольствие от повседневной жизни.

Хотя результаты требуют дальнейшего подтверждения, они уже подтвердили эффективность подхода глубокого сканирования мозга.