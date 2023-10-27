Журнал Forbes получил собственный ИИ-поисковик

Этот инструмент, получивший название Adelaide в честь супруги основателя Forbes, предоставляет читателям персонализированный поиск, рекомендуя статьи по их запросам и предоставляя краткие ответы на заданные вопросы в пределах тематики покрытия журнала.

Adelaide был обучен на статьях Forbes, охватывая последние 12 месяцев новостей и материалов.

Вадим Супицкий, главный цифровой и информационный директор Forbes, отметил, что целью создания инструмента было увеличение вовлечённости читателей в поиск информации и взаимодействие со статьями.

Пользователи могут задавать конкретные вопросы или общие темы, чтобы получить рекомендации по статьям и краткие ответы на свои вопросы. Например, на вопрос «Кто самый богатый человек в Небраске?», Adelaide предоставит сводку об Уоррене Баффете и покажет связанные статьи, которые могут заинтересовать пользователя.