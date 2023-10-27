Журнал Forbes получил собственный ИИ-поисковик

Журнал Forbes получил собственный ИИ-поисковикДля увеличения вовлечённости пользователей
Журнал Forbes вновь находится в авангарде технологических инноваций, запустив бета-версию своей новой платформы поиска на базе генеративного ИИ.
Этот инструмент, получивший название Adelaide в честь супруги основателя Forbes, предоставляет читателям персонализированный поиск, рекомендуя статьи по их запросам и предоставляя краткие ответы на заданные вопросы в пределах тематики покрытия журнала.
Adelaide был обучен на статьях Forbes, охватывая последние 12 месяцев новостей и материалов.
Вадим Супицкий, главный цифровой и информационный директор Forbes, отметил, что целью создания инструмента было увеличение вовлечённости читателей в поиск информации и взаимодействие со статьями.
Пользователи могут задавать конкретные вопросы или общие темы, чтобы получить рекомендации по статьям и краткие ответы на свои вопросы. Например, на вопрос «Кто самый богатый человек в Небраске?», Adelaide предоставит сводку об Уоррене Баффете и покажет связанные статьи, которые могут заинтересовать пользователя.