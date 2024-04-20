Журналист Такер Карлсон заявил, что НЛО — не инопланетяне, а «духовные сущности»

Уфологи-любители заявили, что НЛО описано в библейских текстах. «В первой главе книги Иезекииля довольно ясно говорится о наблюдении НЛО», — заявил Бурчетт в январе 2023 года. По его и Берлисона мнению, внеземные существа, инопланетяне на самом деле — «духовные сущности».

Эту же мысль в подкасте-шоу комика Джо Рогана 19 апреля высказал и Такер Карлсон. По словам журналиста, космические корабли управляются не инопланетянами в привычном смысле, а теми самыми «духовными сущностями». И находятся они якобы «под океаном и под землёй», и столько же времени, сколько и человечество.

Также Карлсон согласился и с мыслями Берлисона, который считает, что «ангелы — это синоним внепространственного существа».

«Есть масса доказательств того, что они находятся под океаном и под землёй. Они здесь уже давно», — заявил Карлсон в ходе подкаста.