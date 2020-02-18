Журналистка застряла в горах из-за потери связи автомобилем каршеринга

Все началось с того, что девушка отправилась на отдых в Калифорнию, для чего был взят автомобиль у американского каршеринга Gig. По итогу автомобиль потерял связь с сетью, из-за чего отказался продолжать свой путь. И все бы ничего, если бы девушка не находилась в этот момент на склоне горы в калифорнийском лесу. В дальнейшем девушка была вынуждена вызвать эвакуатор, чтобы добраться с его помощью до ближайшей точки, где сеть вновь была бы поймана. Но даже когда связь восстановилась, автомобиль все равно отказался ехать дальше.

Тогда девушка связалась с каршеринговой компанией, которая после объяснения девушкой всей ситуации, посоветовала ей переночевать ей в автомобиле на обочине. И лишь по итогу удалось выяснить, что вся эта ситуация случилась в результате сбоя программного обеспечения автомобиля, но, судя по имеющейся на данный момент информации, Gig так и не принесла свои извинения госпоже Пол. Журналистка же, в свою очередь, ждет дальнейших действий со стороны компании, а также возврата своих средств назад.