Наука и технологии
Сегодня 07:37
Журналисты раскрыли имя владельца Pornhub
Ему также принадлежат такие порно-сайты как RedTube и YouPorn
Долгое время имя владельца Pornhub и её головной компании MindGeek было скрыто за завесой тайны. Но после недавнего инцидента с отказом Mastercard и Visa сотрудничать с площадкой, внимание к порносайту сильно возросло. В результате чего журналисты раскрыли личность владельца порноимперии.
Pornhub, ровно как и RedTube с YouPorn, принадлежат американскому бизнесмену Бернарду Бергемару, сообщает Financial Times. Эксперты издания провели собственное расследование, в результате которого пришли к выводу, что Бергемар используют «сложную сеть дочерних компаний», чтобы анонимно управлять и получать прибыль от деятельности Pornhub.
Стоит отметить, что до появления разоблачительной публикации, имя одного из крупнейших игроков на порно-рынке практически не гуглилось — крупнейший поисковик выдавал лишь три страницы по соответствующему запросу.