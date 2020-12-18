Журналисты раскрыли имя владельца Pornhub

Pornhub, ровно как и RedTube с YouPorn, принадлежат американскому бизнесмену Бернарду Бергемару, сообщает Financial Times. Эксперты издания провели собственное расследование, в результате которого пришли к выводу, что Бергемар используют «сложную сеть дочерних компаний», чтобы анонимно управлять и получать прибыль от деятельности Pornhub.

Стоит отметить, что до появления разоблачительной публикации, имя одного из крупнейших игроков на порно-рынке практически не гуглилось — крупнейший поисковик выдавал лишь три страницы по соответствующему запросу.