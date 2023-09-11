Журналисты разузнали о тайном ребёнке Илона Маска

Ребёнок, чей возраст пока не раскрывается, назван Техно Механикус и имеет прозвище Тау. Об этом стало известно благодаря обзору биографии в газете New York Times.

Маск и Граймс, настоящее имя которой Клэр Буше, впервые объявили о своих отношениях в мае 2018 года. С тех пор пара сообщила о рождении двух детей. Первый ребенок родился в 2020 году и был назван X Æ A-Xii, или просто X.

В марте 2023 года пара поделилась новостями о рождении его младшей сестры, которую назвали Экза Дарк Сидереал Маск, или Y.

С учётом Техно Механикуса, у Маска теперь 10 известных биологических детей от трёх разных женщин. Маск и Граймс расстались, но исполнительница ранее заявляла, что их отношения «неоднозначны».