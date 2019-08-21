Ferra

Журналисты возьмут контроль над новостной лентой Facebook

Соцсеть воспользуется людьми для помощи внутренним алгоритмам сервиса
Facebook планирует нанять профессиональных журналистов из крупнейших американских СМИ, чтобы они занялись контролем работ новостного агрегатора социальной сети. Связано это с обильной критикой предыдущего новостного агрегатора cоцсети за предвзятость в выборе сюжетов.

По имеющимся данным, Facebook намерена выводить посты не только на основании алгоритмов, но также и на основе “мнения редакции”. Так, социальная сеть наймет команду журналистов, которая займется курированием отдельной тестовой секции новостей на сайте. И хоть алгоритмы продолжат заниматься ранжированием большей части сюжетов на Facebook, журналисты смогут гораздо быстрее выделять наиболее важные истории.

Но у подобного подхода уже успели найтись свои критики. ”Что мешает людям отдавать предпочтение одной публикации, а не другой? Откуда вы знаете, что люди не будут ошибаться, точно так же, как и алгоритмы?”, — выступило с критической заметкой издание Engadget.

Самое читаемое