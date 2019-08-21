Журналисты возьмут контроль над новостной лентой Facebook

По имеющимся данным, Facebook намерена выводить посты не только на основании алгоритмов, но также и на основе “мнения редакции”. Так, социальная сеть наймет команду журналистов, которая займется курированием отдельной тестовой секции новостей на сайте. И хоть алгоритмы продолжат заниматься ранжированием большей части сюжетов на Facebook, журналисты смогут гораздо быстрее выделять наиболее важные истории.

Но у подобного подхода уже успели найтись свои критики. ”Что мешает людям отдавать предпочтение одной публикации, а не другой? Откуда вы знаете, что люди не будут ошибаться, точно так же, как и алгоритмы?”, — выступило с критической заметкой издание Engadget.