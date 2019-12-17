Журналисты выяснили, что Путин использует незащищенную версию Windows

То есть буквально — еще в далеком 2014 году Microsoft официально закрыла поддержку Windows XP, которая в свою очередь была выпущена в 2001 году. И уже пять лет как операционная система не получает каких-либо обновлений, а также лишена патчей безопасности. Также стоит отметить, что сама компания-производитель официально заявляет об уязвимости системы для вирусов и прочих угроз безопасности.