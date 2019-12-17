Наука и технологии
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Журналисты выяснили, что Путин использует незащищенную версию Windows
Причем официальная поддержка ОС закончилась 5 лет назад
Журналисты британского издания The Guardian обнаружили, что президент Российской Федерации Владимир Путин как в своем кремлевском офисе, так и в резиденции в Ново-Огарево под Москвой использует для работы компьютер, с установленной на нем Windows XP. Все бы ничего, если бы Microsoft не прекратила поддержку данной версии собственной операционной системы.
То есть буквально — еще в далеком 2014 году Microsoft официально закрыла поддержку Windows XP, которая в свою очередь была выпущена в 2001 году. И уже пять лет как операционная система не получает каких-либо обновлений, а также лишена патчей безопасности. Также стоит отметить, что сама компания-производитель официально заявляет об уязвимости системы для вирусов и прочих угроз безопасности.
В то время как журналисты The Guardian задаются вопросом, как глава России мог допустить подобную незащищенность, мы смеем предположить, что оба компьютера просто-напросто не подключены к сети.