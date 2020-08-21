Жуткое существо было замечено у водопада в Исландии

Так, на представленных в интернете кадрах, видно, что возле водопада находится неустановленное живое существо, явно антропоморфного вида. При этом на его голове можно заметить нечто, что сильно напоминает рот и глаза. Пользователи сети уже высказали различные предположения касательно природы появления данного существа, которые в конечном итоге сводятся к тому, что современная наука не знает подобных видов.

Стоит отметить, что вместе с обсуждением видео, в сети также появились и различного рода разоблачения. Так, некоторые пользователя уже высказали мнение, что на видео запечатлен обыкновенный переодетый человек, который просто-напросто сговорился с автором видео. Есть также и те, кто считает, что на видео запечатлен застрявший в скалах пакет черного цвета, который трепещет на ветру.