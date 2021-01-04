Злостные нарушители ПДД попадут в специальную онлайн-базу

Основной для новой цифровой платформы, разрабатываемой совместно с Минкомсвязи, послужит площадка ведомства, передаёт ТАСС. Планируется, что база поможет бизнесу, в том числе агрегаторам такси и службам каршеринга, проверять своих водителей на многочисленные нарушения ПДД.

Ожидается, что новая платформа запустится уже в начале 2021 года. Сообщается, что в неё попадут как водители, являющиеся гражданами России, так и иностранные водители. Что же касательно точных дат запуска базы, то её в МВД, к сожалению, всё ещё не назвали.