Злоумышленники придумали новый способ воровства денег россиян с помощью Apple и Google Pay

В рамках новой схемы злоумышленники убеждают своих жертв в том, что их средства сейчас находятся в уязвимом положении и чтобы избежать кражи следует их перечислить на «безопасную» карту. Впоследствии требуется зачислить деньги NFC-считывателем с помощью банкомата. На последнем этапе данного способа россияне прикладывают смартфон с загруженным Pay-сервисом, а средства начисляются мошеннику, у которого на руках физическая карта.

Коварность данной схемы в том, что она является нетипичной, ввиду чего можно просто не догадаться, что человека пытаются обмануть мошенники. В то же время эксперты считают, что массового распространения этот метод не получит, поскольку является довольно трудным в плане реализации.