Злоумышленники украли у пользователя "Авито" деньги по звонку

Так, пользователь разместил и успешно продал свой товар за 119 тысяч рублей с помощью сервиса “Авито Доставка”. За транспортировку товара отвечала компания Boxberry. Предполагалось, что после осуществления доставки счет продавца пополнится, однако этого не произошло, поскольку аккаунт был взломан мошенниками с последующим выводом средств. Столкнувшийся с этой ситуацией пользователей считает, что произошло это ввиду того, что в накладной Boxberry был написан его номер.

Выяснилось, что процесс идентификации пользователя осуществлялся с помощью звонка с номера, привязанного к учетной записи на “Авито”. Благодаря этому в руках у злоумышленников, вооруженных технологией подмены номера, и оказался доступ к аккаунту пострадавшего.