Змеиный яд может оказаться полезным для лечения коронавируса

Наука и технологии
Сегодня в 20:21
Змеиный яд может оказаться полезным для лечения коронавирусаПервые исследования подтвердили его эффективность
Бразильские учёные опубликовали отчёт с результатами необычного исследования. Согласно документу, высокотоксичный яд бразильской ямкоголовой гадюки обладает необходимыми свойствами, чтобы рассматривать его как потенциальный компонент для препаратов от коронавируса.
По сообщениям источника, группа исследователей из Бразилии провела эксперимент с ядом бразильской гадюки, который является смертельным, в том числе для человека. В ходе изучения яда выяснилось, что в нём содержится цепочка аминокислот, способных связываться с ферментом ковида PLPro, блокирующим иммунный ответ организма. Пептид, который содержится в яде, связывается с ферментом и не даёт ему распространяться. Эффективность яда составила 75%.
В публикации исследования в журнале Molecules подчёркнуто, что охотиться за гадюками не придётся – учёные смогут синтезировать пептид в лаборатории.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.