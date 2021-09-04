Змеиный яд может оказаться полезным для лечения коронавируса

По сообщениям источника, группа исследователей из Бразилии провела эксперимент с ядом бразильской гадюки, который является смертельным, в том числе для человека. В ходе изучения яда выяснилось, что в нём содержится цепочка аминокислот, способных связываться с ферментом ковида PLPro, блокирующим иммунный ответ организма. Пептид, который содержится в яде, связывается с ферментом и не даёт ему распространяться. Эффективность яда составила 75%.

В публикации исследования в журнале Molecules подчёркнуто, что охотиться за гадюками не придётся – учёные смогут синтезировать пептид в лаборатории.

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