Знаменитая криптобиржа сливала данные пользователей силовикам США

Данные в реальном времени получали миграционная и таможенная полиция США. Передавались все транзакции клиентов, локации криптовалютных кошельков, а также информация об изменении геолокации устройств отправки финансов за последние 3 года.

Передача данных происходила с помощью системы Coinbase Tracer, которая ранее называлась Coinbase Analytics и предназначалась для реализации специализированного механизма безопасности KYT, в переводе «знай свою транзакцию», фильтровавшего подозрительные адреса.

Изначально приложение Coinbase Tracer на основании всех имеющихся данных собирало и анализировало взаимосвязь между адресами.

Биржа подтвердила факт передачи данных Министерству внутренней безопасности США в рамках контракта стоимостью $1,37 млн, но только тех, которые находятся в отрытом доступе. Биржа отрицает передачу конфиденциальной информации, которые ей предоставляют трейдеры.