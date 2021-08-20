Знаменитая соцсеть для вебкащиц OnlyFans запретит порнографический контент

Так, уже с 1 октября 2021 года площадка, наиболее известная как место заработка вебкамщих, порно-моделей и просто любителей публиковать свои голые фото и видео «за подписку», запретит размещать контент, содержащий «сексуально откровенное поведение», пишет Motherboard. К таковому в первую очередь будет относительно порнография, что логично.

При этом, что интересно, в том же заявлении компании говорится о том, что на сервисе «по-прежнему будет разрешено размещать контент, содержащий наготу, если он соответствует политике приемлемого использования платформы». Что именно считается соответствующим контентом — OnlyFans на данный момент не уточнила.

Отметим, что на сегодняшний день у площадки более 130 млн пользователей. При этом взрывной рост популярности сервиса пришёлся на пандемию COVID-19, когда создатели контента для взрослых потеряли возможность зарабатывать в офлайн и нашли в OnlyFans возможность сохранить монетизации своего «творчества».