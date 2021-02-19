Знаменитую GIF-картинку с котом Nyan Cat выставили на аукцион

Анимацию выставили на продажу с помощью крипто-арт-платформы Foundation. Аукцион стартовал вчера. Стоит отметить, что художник продает улучшенный ремастер Nyan Cat, которому в начале апреля исполнится 10 лет. Для этого он взял оригинал GIF-изображения, увеличил его и убрал некоторые недостатки.

Художник отметил, что после продажи знаменитой GIF-картинки он не собирается выставлять на продажу другие оригинальные картинки Nyan Cat. То есть владелец у Nyan Cat будет только один.

”Я думаю, это круто, знать, что у тебя есть единственное существующее произведение”, - поделился Торрес.