ferra.ru
Наука и технологии
Сегодня в 13:31

Знаменитую GIF-картинку с котом Nyan Cat выставили на аукцион

Ее позиционируют как единственное в своем роде произведение крипто-искусства
В честь десятилетия игры Nyan Cat ее художник Крис Торрес выставил на аукцион GIF-картинку со знаменитым бегущим котом. Он позиционирует GIF-файл как единственное в своем роде произведение крипто-искусства.

Анимацию выставили на продажу с помощью крипто-арт-платформы Foundation. Аукцион стартовал вчера. Стоит отметить, что художник продает улучшенный ремастер Nyan Cat, которому в начале апреля исполнится 10 лет. Для этого он взял оригинал GIF-изображения, увеличил его и убрал некоторые недостатки.

Художник отметил, что после продажи знаменитой GIF-картинки он не собирается выставлять на продажу другие оригинальные картинки Nyan Cat. То есть владелец у Nyan Cat будет только один.

”Я думаю, это круто, знать, что у тебя есть единственное существующее произведение”, - поделился Торрес.