Наука и технологии
Сегодня в 13:31
Знаменитую GIF-картинку с котом Nyan Cat выставили на аукцион
Ее позиционируют как единственное в своем роде произведение крипто-искусства
В честь десятилетия игры Nyan Cat ее художник Крис Торрес выставил на аукцион GIF-картинку со знаменитым бегущим котом. Он позиционирует GIF-файл как единственное в своем роде произведение крипто-искусства.
Анимацию выставили на продажу с помощью крипто-арт-платформы Foundation. Аукцион стартовал вчера. Стоит отметить, что художник продает улучшенный ремастер Nyan Cat, которому в начале апреля исполнится 10 лет. Для этого он взял оригинал GIF-изображения, увеличил его и убрал некоторые недостатки.
Художник отметил, что после продажи знаменитой GIF-картинки он не собирается выставлять на продажу другие оригинальные картинки Nyan Cat. То есть владелец у Nyan Cat будет только один.
”Я думаю, это круто, знать, что у тебя есть единственное существующее произведение”, - поделился Торрес.