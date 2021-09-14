Знаменитую робота-собаку превратили в охранника

Spot определяет, знаком ли он с посетителем и, если нужно, фотографирует его и фиксирует местоположение. Все данные отправляются на сервер центрального оперативного пункта. «Собака» записывает все параметры человека и хранит в своей памяти.

Робот оснащён самообучающимся ИИ, может патрулировать охраняемую территорию на основе заданных или случайных, нелинейных сценариев поведения. При обрыве связи с сервером он садится или ложится и ждет её возобновления.