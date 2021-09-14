Наука и технологии
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Знаменитую робота-собаку превратили в охранника«Собака» может патрулировать территорию на основе нелинейных сценариев использования
Студенты-инженеры из американского Университета Бригама Янга вместе со специалистами компании Novva Data «научили» знаменитого робота-собаку Spot компании Boston Dynamics охране объектов центра обработки данных. Wire, так зовут «пса», будет встречать гостей центра и фиксировать в своей фотопамяти.
Spot определяет, знаком ли он с посетителем и, если нужно, фотографирует его и фиксирует местоположение. Все данные отправляются на сервер центрального оперативного пункта. «Собака» записывает все параметры человека и хранит в своей памяти.
Робот оснащён самообучающимся ИИ, может патрулировать охраняемую территорию на основе заданных или случайных, нелинейных сценариев поведения. При обрыве связи с сервером он садится или ложится и ждет её возобновления.