Знаменитые «ремонтники» iFixit прекратили сотрудничество с Samsung

Генеральный директор iFixit Кайл Виенс считает, что Samsung не заинтересована в масштабном ремонте телефонов, в отличие от Google, Motorola и HMD (Nokia), которые успешно сотрудничают с iFixit.

Виенс выделяет несколько проблем, связанных со сделкой с Samsung. Во-первых, запчасти для ремонта Samsung стоят слишком дорого, что отпугивает клиентов. Во-вторых, компания предлагает только предварительно склеенные узлы экрана и батареи, что вынуждает пользователей заменять оба компонента, даже если в ремонте нуждается только батарея. Это контрастирует с предложениями других производителей и iFixit для телефонов iPhone и Pixel, где батареи стоят значительно дешевле.

Подписанное ранее соглашение также ограничивает iFixit в продаже деталей местным ремонтным мастерским и ограничивает индивидуальных клиентов только семью деталями в квартал. Кроме того, iFixit не получал официальных деталей для новых моделей Samsung, начиная с линейки Galaxy S22 2022 года.

В декабре 2023 года Samsung заключила партнерство с Encompass для развертывания программы самостоятельного ремонта S23, Z Flip 5 и Z Fold 5, оставив iFixit за бортом.

Несмотря на разделение, iFixit планирует предлагать вторичные запчасти Samsung, руководства по ремонту и использовать существующие запасы оригинальных деталей. Партнерство официально заканчивается 17 июня 2024 года.