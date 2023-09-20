Знаменитый актёр обвинил ИИ в краже голоса и сказал, что это только начало

Актёр уверен, что ИИ обучали на его голосе из аудиокниг о Гарри Поттере, происходило это без его согласия, пусть и в безобидных целях. По словам Фрая, в дальнейшем нейросети смогут создавать настолько реалистичные видео, что выглядеть они будут по-настоящему правдоподобно, равно как и аудиозаписи. Он подчеркнул, что всё происходящее — «только начало».

«Технологии — это не существительное, а глагол, они постоянно движутся. То, что у нас есть сейчас, — это не то, что будет», — предположил Стивен Фрай.