Знаменитый американский актёр пригрозил судом за создание своих ИИ-копий

Опубликовано 02 ноября 2024, 17:151 мин.
Знаменитый американский актёр пригрозил судом за создание своих ИИ-копийЗапрет будет действовать и после его смерти
Знаменитый голливудский актёр Роберт Дауни-младший в ходе подкаста On with Kara Swisher журналистки Кары Свишер не уточнил, как он относится к технологиям искусственного интеллекта, но заявил, что категорически против создания когда-либо своих ИИ-копий.
По словам Дауни, он думает, что студия Marvel, с которой актёр активно сотрудничает, не пойдёт на создание его ИИ-двойников, но если это произойдёт, он будет защищать свои права в суде. Это же касается любых «киношников» и продюсеров.
Дауни сказал, что и после его смерти юридический запрет на его ИИ-копии продолжит действовать.
«Я хотел бы заявить, что намерен подавать в суд на всех продюсеров, [которые нарушат запрет]», — отметил актёр.
Источник:ArsTechnica
Автор:Андрей Кадуков