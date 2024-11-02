Наука и технологии
Опубликовано 02 ноября 2024, 17:15
1 мин.

Знаменитый американский актёр пригрозил судом за создание своих ИИ-копий

Запрет будет действовать и после его смерти
Знаменитый голливудский актёр Роберт Дауни-младший в ходе подкаста On with Kara Swisher журналистки Кары Свишер не уточнил, как он относится к технологиям искусственного интеллекта, но заявил, что категорически против создания когда-либо своих ИИ-копий.
Знаменитый американский актёр пригрозил судом за создание своих ИИ-копий
© Gage Skidmore, CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

По словам Дауни, он думает, что студия Marvel, с которой актёр активно сотрудничает, не пойдёт на создание его ИИ-двойников, но если это произойдёт, он будет защищать свои права в суде. Это же касается любых «киношников» и продюсеров.

Дауни сказал, что и после его смерти юридический запрет на его ИИ-копии продолжит действовать.

«Я хотел бы заявить, что намерен подавать в суд на всех продюсеров, [которые нарушат запрет]», — отметил актёр.