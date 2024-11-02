Знаменитый американский актёр пригрозил судом за создание своих ИИ-копий

По словам Дауни, он думает, что студия Marvel, с которой актёр активно сотрудничает, не пойдёт на создание его ИИ-двойников, но если это произойдёт, он будет защищать свои права в суде. Это же касается любых «киношников» и продюсеров.

Дауни сказал, что и после его смерти юридический запрет на его ИИ-копии продолжит действовать.

«Я хотел бы заявить, что намерен подавать в суд на всех продюсеров, [которые нарушат запрет]», — отметил актёр.