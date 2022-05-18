Знаменитый американский супермаркет предложил покупателям стать шпионами

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Знаменитый американский супермаркет предложил покупателям стать шпионамиЗа это платят
Американский супермаркет Amazon запустил программу поощрения пользователей, условием которой является покупка товаров в других физических и онлайн-магазинах.
Программа поощрения Amazon называется Alexa Shopping List Savings. Покупатели могут выбрать любой магазин на территории США, в котором могут делать покупки, получая вознаграждение от Amazon.
Для этого в приложение супермаркета нужно загрузить сканы чеков, подтверждающих покупку. Магазину это нужно для того, чтобы отслеживать изменения цен, что люди покупают, даже если у других продавцов. Также это даёт Amazon представление об ассортименте у конкурентов, не проводя при этом никаких реальных исследований.