Знаменитый американский супермаркет предложил покупателям стать шпионами

Программа поощрения Amazon называется Alexa Shopping List Savings. Покупатели могут выбрать любой магазин на территории США, в котором могут делать покупки, получая вознаграждение от Amazon.

Для этого в приложение супермаркета нужно загрузить сканы чеков, подтверждающих покупку. Магазину это нужно для того, чтобы отслеживать изменения цен, что люди покупают, даже если у других продавцов. Также это даёт Amazon представление об ассортименте у конкурентов, не проводя при этом никаких реальных исследований.