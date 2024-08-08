Знаменитый аналитик назвал биткоин плохой защитой от краха

Накануне курс BTC рухнул до $49 000 на фоне резкого снижения фондового рынка. Падение биткоина было зафиксировано на отметке 18% — самое большое среди активов.

Талеб отметил, что монета не является защитой от краха, так как это «спекулятивный актив, который ведёт себя как дорогая недвижимость на Манхэттене». По мнению Талеба, BTC существует в основном, чтобы «отслеживать фондовый рынок».

Зато классическое, а не цифровое золото эксперт назвал подлинной защитой от бед. «Если вы закопаете золотую цепь в землю на 10 000 лет, она всё равно останется золотом», — резюмировал Талеб.