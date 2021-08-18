Знаменитый производитель компьютерных клавиатур и мышей Genius собрался уходить из России

Как отмечает источник, причина, скорее всего, в том, что Genius не может составить конкуренцию компаниям, предлагающим «продвинутую» технику и аксессуары к ней. Спрос растёт именно на такие решения, а не на бюджетные.

По аналитическим данным, продажи компании во втором квартале 2021 года упали на 65%. По мнению аналитика Сергея Вильянова, Genius поможет ребрендинг и обновление всего модельного ряда, поскольку устаревшая техника, которую предлагает компания, является ещё и бюджетной, и к её качеству есть вопросы.