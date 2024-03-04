Золото научились добывать из мусора. И это выгодно

Ученые из Швейцарской высшей технической школы (ETH Zurich) разработали новый метод извлечения золота из электронных отходов, который оказался не только эффективным, но и выгодным.

В основе метода лежит использование белковой фибрилловой губки. Эта губка, созданная из побочного продукта пищевой промышленности (сыворотки), способна избирательно поглощать ионы золота из раствора.

При этом другие металлы, такие как медь и железо, также впитываются губкой, но золото поглощается максимально эффективно.

Исследователи проверили свой метод на 20 старых материнских платах компьютеров. Извлеченное из них золото было переплавлено в самородок массой около 500 мг, который на 90.8% состоял из чистого золота.

Самое главное, что новый метод оказался очень выгодным. Стоимость восстановления 1г золота из электронных отходов в 50 раз ниже стоимости извлеченного металла. Это означает, что добыча золота из мусора может стать прибыльным бизнесом.