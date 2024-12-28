Наука и технологии
Опубликовано 28 декабря 2024, 06:00
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Зонд NASA передал на Землю сигнал после максимального сближения с Солнцем

Все системы аппарата работают штатно
NASA получило сигнал от зонда Parker Solar Probe, который 24 декабря впервые в истории науки приблизился к Солнцу на рекордное расстояние. NASA обещало сделать такой подарок к Рождеству, 25 декабря.
Зонд NASA передал на Землю сигнал после максимального сближения с Солнцем

© Applied Physics Lab and NASA Goddard Space Flight Center

Parker Solar Probe пролетел от поверхности Солнца на расстоянии 6,1 млн км, и некоторое время не выходил на связь, хотя первый сеанс после приближения к звезде должен был состояться 25 числа.

Несмотря на столь близкий пролёт возле Солнца, все системы зонда работают штатно. Как сообщает издание The Guardian, специалисты лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде получили сигнал от зонда в ночь с 26 на 27 декабря по местному времени. Операторы ожидают, что 1 января аппарат передаст на Землю детализированные данные телеметрии о своём состоянии, а к концу декабря начнёт стабильно пересылать уже непосредственно научные данные, которые зонд собрал во время облёта Солнца и ради чего был направлен к звезде.

Источник:The Guardian
Автор:Андрей Кадуков
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