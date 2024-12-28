Зонд NASA передал на Землю сигнал после максимального сближения с Солнцем

Parker Solar Probe пролетел от поверхности Солнца на расстоянии 6,1 млн км, и некоторое время не выходил на связь, хотя первый сеанс после приближения к звезде должен был состояться 25 числа.

Несмотря на столь близкий пролёт возле Солнца, все системы зонда работают штатно. Как сообщает издание The Guardian, специалисты лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса в Мэриленде получили сигнал от зонда в ночь с 26 на 27 декабря по местному времени. Операторы ожидают, что 1 января аппарат передаст на Землю детализированные данные телеметрии о своём состоянии, а к концу декабря начнёт стабильно пересылать уже непосредственно научные данные, которые зонд собрал во время облёта Солнца и ради чего был направлен к звезде.