Зонд NASA прислал одни из самых точных и детализированных снимков Юпитера

Аппарат оснащён специализированной двухмегапиксельной камерой JunoCam, которая предназначена для изучения динамики облаков Юпитера и особенностей поверхности его лун. Juno имеет и другие приборы, среди которых микроволновый радиометр, необходимый для измерения содержания воды и аммиака в атмосфере Юпитера.

«Юнона» — аппарат, который изначально был рассчитан только на 33 пролёта вокруг Юпитера, миссия по изучению планеты должна была завершиться в 2017 году. Но потом было принято решение о продлении исследовательской программы, и предположительно миссия зонда завершится в сентябре 2025 года.

Аппарат не будет возвращён на Землю, его притянет гравитация Юпитера и зонд погрузится в атмосферу планеты.

«Космический аппарат NASA "Юнона" только что завершил свой 66-й пролёт вокруг Юпитера, и последняя партия изображений, отправленных им на Землю, поистине впечатляет», — сказано в сообщении издания Newsweek.