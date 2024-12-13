Зонд NASA в канун Рождества максимально близко пролетит мимо Солнца

Пройдя последний круг вокруг Венеры, зонд направится к Солнцу со скоростью 430 000 миль в час, или 690 000 км/ч, направившись по траектории, которая приблизит его к Солнцу ближе, чем когда-либо приближался к звезде любой другой объект, созданный человеком.

При этом зонд побьёт собственные рекорды скорости и максимального приближения к звезде. Аппарат приблизится к Солнцу на расстояние 3,8 млн миль, или 6,1 млн км.

NASA сообщает, что Parker Solar Probe пройдёт даже «сквозь шлейфы плазмы», а также пролетит через область солнечного выброса. Всё это даст учёным новые данные о солнечных циклах и «хаотичной работе нашей звезды».

«Мы готовимся творить историю. Parker Solar Probe открывает нам глаза на новую реальность о нашей звезде», — заявил на ежегодном собрании Американского геофизического союза (AGU) Нур Равафи, научный сотрудник проекта миссии NASA. Эксперт добавил, что на сортировку данных, отправленных зондом, «нам потребуются десятилетия».