Зонд Voyager 1 начал передавать научные данные со всех четырёх приборов

Сбой в ПО Voyager 1 произошёл ещё в ноябре 2023 года. Тогда станция прекратила посылать сигнал на Землю. Но в течение полугода специалистам удалось разобраться в проблеме и послать на АМС серию программных команд для исправления возникших ошибок.

Это произошло 19 мая 2024 года, после чего заработали два прибора из четырёх, чуть позже активировались и остальные два. Теперь зонд снова посылает на Землю характеристики плазменных волн, частиц и магнитных полей в межзвёздном пространстве.

Причём это первое обновление программного обеспечения космического зонда непосредственно в межзвёздном пространстве. В NASA надеются на дальнейшее обслуживание и поддержку ПО станции в надлежащем состоянии.

По расчётам NASA, если зонд проработает до 2035 года, то к этому моменту будет находиться на расстоянии 200 астрономических единиц, или 30 млрд км от Солнца. Сейчас Voyager 1 находится от Солнца на расстоянии более 24 млрд км.