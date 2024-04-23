Зонд Voyager-1 начал снова передавать на Землю телеметрические данные

Лаборатория сообщила об этом, заявив, что возобновить работу аппарата удалось за счёт перемещения части программного кода, который хранился на повреждённом сегменте бортовой памяти и отвечал за работу блока формирования телеметрии в одном из бортовых компьютеров Voyager-1. Фрагмент кода был перемещён в другое место.

В течение нескольких ближайших недель инженеры Лаборатории переместят остальные части кода, отвечающие за передачу научной и прочей информации на Землю.

На сегодняшний день зонд отдалился от Земли на 162,7 астрономической единицы.