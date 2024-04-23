Зонд Voyager-1 начал снова передавать на Землю телеметрические данные

Опубликовано 23 апреля 2024, 15:41
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Зонд Voyager-1 начал снова передавать на Землю телеметрические данныеСвязь возобновилась впервые с ноября 2023 года
Самый далёкий от Земли рукотворный объект — зонд Voyager-1 — впервые с ноября 2023 года возобновил передачу телеметрии на Землю, в Лабораторию реактивного движения NASA.
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Лаборатория сообщила об этом, заявив, что возобновить работу аппарата удалось за счёт перемещения части программного кода, который хранился на повреждённом сегменте бортовой памяти и отвечал за работу блока формирования телеметрии в одном из бортовых компьютеров Voyager-1. Фрагмент кода был перемещён в другое место.
В течение нескольких ближайших недель инженеры Лаборатории переместят остальные части кода, отвечающие за передачу научной и прочей информации на Землю.
На сегодняшний день зонд отдалился от Земли на 162,7 астрономической единицы.