Зоолог рассказал, ждет ли Россию нашествие пауков

На одной из набережных Москвы заметили больших пауков, но не волнуйтесь, они не опасны для людей. Эксперт зоолог Илья Гомыранов уточнил, что это пауки-крестовики, которые встречаются в Европейской части России. Они строят красивые и прочные паутины с симметричным рисунком.

Этих пауков часто можно увидеть около фонарей и деревьев в Москве. Однако они не представляют опасности для людей. Максимум, что они могут сделать, это укусить, но яд у них слабый, и укус похож на укус пчелы или осы.

Не стоит беспокоиться и о нашествии этих пауков. Они являются хищниками, но их численность редко превышает численность тех насекомых, на которых они охотятся.