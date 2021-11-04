Зовите гостей. Учёные объяснили, почему вредно есть в одиночестве

При приеме пищи в одиночку люди склонны есть быстрее. Из-за такого темпа быстрее увеличивается индекс массы тела, кровяное давление и уровень липидов в крови. Все эти факторы увеличивают опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний. На основе этой информации, ученые из трех южнокорейских университетов проанализировали здоровье около 600 женщин старше 65 лет. Они сравнили образ жизни и диету участниц исследования, которые питались в одиночку или в компании.



Выяснилось, что у первых было меньшим потребление калорий, углеводов, клетчатки, натрия и калия. Кроме того, у них в 2,58 раза был выше риск развития стенокардии — вызванных сокращением притока крови болей в груди, которые также являются симптомом коронарной недостаточности.



Проведенное исследование также показало, что частые приемы пищи в одиночку связаны с увеличением риска ожирения и повышенным кровяным давлением.