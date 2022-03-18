Зря отменили маски? Коллективный иммунитет в России начал снова снижаться

Коллективный иммунитет снизился с 60% до 53%, при этом, чтобы говорить об успешной борьбе с вирусом, иммунитет должен достигать 85%. Как отметил специалист, это происходит на фоне последних событий, поскольку все забыли о необходимости вакцинации и ревакцинации, которые необходимо резко усилить.

«Коллективный иммунитет — это динамическое понятие. Мы говорим, что надо достичь в моменте 85%, но процент людей с иммунитетом может как увеличиваться, так и уменьшаться», — подчеркнул Крючков.