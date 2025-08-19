ZTE выпустила роутер BE3600Pro с Wi-Fi 7 и Mesh-сетью за $28

Устройство нацелено на пользователей, которые хотят перейти на новое поколение беспроводных сетей без лишних затрат. В основе роутера — фирменный чипсет ZTE четвертого поколения с двухъядерным CPU и четырехъядерным NPU, отвечающим за быструю обработку трафика.

При этом контроллер и Wi-Fi-чип работают отдельно, что снижает энергопотребление в режиме ожидания до 0,8 Вт. По расчетам компании, это всего 4 юаня в год за электричество.