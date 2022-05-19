Зуб древней девочки пролил свет на прошлое человечества

Учёные считают, что зуб возрастом 130 тысяч лет принадлежал ребёнку 3,5-8,5 лет, скорее всего, девочке. Поскольку зуб нашли в одной из пещер Лаоса, это говорит о том, что вымершая ветвь человечества, параллельная Homo sapiens, от которого произошёл современный человек, обитала в тропиках Юго-Восточной Азии. При этом ранее останки денисовцев находили только в Сибири и на тибетском плато.

Отмечается, что и сейчас остались ещё потомки денисовцев: некоторые популяции Юго-Восточной Азии, Австралии и Папуа — Новой Гвинеи имеют до 5% генов денисовцев.