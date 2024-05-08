Зумер или бумер: поколение научились определять по тому, как человек переписывается на смартфоне

TikTok-блогер Тайлер Морган поделился наблюдениями за друзьями и коллегами разных возрастов.

В своем видео он отметил, что миллениалы чаще всего печатают, используя два пальца, или применяют функцию свайпа одной рукой. Поколение Z делает то же самое, но быстрее.

Представители поколения X и бумеры, по словам Моргана, склонны использовать один палец, и к определённому возрасту добавляют указательный палец для набора текста.

Тайлер также отметил, что люди старше 65 лет часто держат телефон одной рукой и печатают указательным пальцем другой руки. «Если вы так делаете, то уже в возрасте», — шутит он.

В видео также упоминается менее популярный способ печати — с горизонтально развернутым смартфоном. «Это достойно упоминания для тех, кто так печатает. Я не знаю, как вы это делаете, но это впечатляет», — отмтил Морган.