Зумеры изобрели коньки, или как Moonwalkers ускорят ваш шаг

Зумеры изобрели коньки, или как Moonwalkers ускорят ваш шагЗа счет колесиков
Shift Robotics представила обувь на колесах, ускоряющую шаг. Компания Shift Robotics представила на выставке CES 2024 обувь — Moonwalkers с встроенными колесами, увеличивающими скорость ходьбы. Эти ботинки, срабатывая при контакте с поверхностью, придают шагу дополнительное ускорение, что в итоге может увеличить скорость до трех раз.
Текущая версия Moonwalkers обеспечивает до 11 км ходьбы перед необходимостью 1,5-часовой зарядки через USB-C.
Также, компания представила Moonwalkers X, которые представляют собой более легкую версию с меньшим количеством колес, призванную ускорить передвижение работников складов, проводящих много времени на бетонных полах. Эти ботинки могут значительно ускорить перемещение и уменьшить усталость в промышленных условиях.
Несмотря на то что оригинальные Moonwalkers предназначены для городских тротуаров, Moonwalkers X нацелены на складские условия. Цена Moonwalkers X пока не раскрыта, но ожидается, что подробности станут известны ближе к середине года.