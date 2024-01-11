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Наука и технологии
01:18, 11 января 2024
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Зумеры изобрели коньки, или как Moonwalkers ускорят ваш шаг

За счет колесиков

Shift Robotics представила обувь на колесах, ускоряющую шаг. Компания Shift Robotics представила на выставке CES 2024 обувь — Moonwalkers с встроенными колесами, увеличивающими скорость ходьбы. Эти ботинки, срабатывая при контакте с поверхностью, придают шагу дополнительное ускорение, что в итоге может увеличить скорость до трех раз.

Текущая версия Moonwalkers обеспечивает до 11 км ходьбы перед необходимостью 1,5-часовой зарядки через USB-C.

Также, компания представила Moonwalkers X, которые представляют собой более легкую версию с меньшим количеством колес, призванную ускорить передвижение работников складов, проводящих много времени на бетонных полах. Эти ботинки могут значительно ускорить перемещение и уменьшить усталость в промышленных условиях.

Несмотря на то что оригинальные Moonwalkers предназначены для городских тротуаров, Moonwalkers X нацелены на складские условия. Цена Moonwalkers X пока не раскрыта, но ожидается, что подробности станут известны ближе к середине года.

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