Зумеры изобрели коньки, или как Moonwalkers ускорят ваш шаг

Текущая версия Moonwalkers обеспечивает до 11 км ходьбы перед необходимостью 1,5-часовой зарядки через USB-C.

Также, компания представила Moonwalkers X, которые представляют собой более легкую версию с меньшим количеством колес, призванную ускорить передвижение работников складов, проводящих много времени на бетонных полах. Эти ботинки могут значительно ускорить перемещение и уменьшить усталость в промышленных условиях.

Несмотря на то что оригинальные Moonwalkers предназначены для городских тротуаров, Moonwalkers X нацелены на складские условия. Цена Moonwalkers X пока не раскрыта, но ожидается, что подробности станут известны ближе к середине года.