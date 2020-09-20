Зверобой назвали средством для борьбы с депрессией

Дело в том, что листья и цветы зверобоя имеют в составе вещество гиперфорин, способное оказывать влияние на определенные рецепторы центральной нервной системы. Таким образом и происходит воздействие растения на настроение человека. Кроме того, медицинские работы подтвердили, что действие зверобоя может быть равносильно употреблению психотропных препаратов.

Помимо борьбы с депрессией растение способно помочь и при лечении рубцов, образующихся после кесарева сечения, поликистоза яичников, тревожных расстройств, головных болей и прочего. Отмечается и способность зверобой подавлять симптомы менопаузы.

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