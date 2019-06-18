Звезда «Разрушителей легенд» воссоздал костюм Железного человека

Ведущий и сопродюсер популярной телепередачи «Разрушители легенд» Адам Сэвидж (Adam Savage) запустил на телеканале Discovery новую передачу Savage Builds, в которой будет что-нибудь собирать, консультируясь с экспертами.

Например, в Savage Builds Сэвидж планирует собрать три автомобили в стиле «Безумного Макса», британский самоходный снаряд Великий Панджандрум (Great Panjandrum) времен Второй мировой войны и тому подобные безумные вещи.

В рамках первой серии, Сэвидж воссоздал летающий костюм Железного человека совместно с британским изобретателем Ричардом Браунингом (Richard Browning) из Gravity Industries и инженерами из Колорадской горной школы. Костюм Iron Man Mark II сделан из титана с помощью 3D-печати.