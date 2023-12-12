Звездное затмение: астероид закрыл далекую звезду Бетельгейзе, и почему это важно

Звездное затмение: астероид закрыл далекую звезду Бетельгейзе, и почему это важноЭто одно из редчайших событий
Астероид по имени Леона скрыл от нашего взора Бетельгейзе, одну из самых ярких звезд ночного неба. 11 декабря в 20:17 по восточному времени любителей неба ждало интересное зрелище: Леона, крупный космический камень, открытый в 1891 году, оказался точно между Землей и Бетельгейзе.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
В отличие от регулярных солнечных затмений, такие звездные оккультизмы исключительно редки и происходят не чаще одного раза в столетие. Во время этого уникального события Бетельгейзе на мгновение исчезла, предоставив астрономам беспрецедентную возможность изучить постоянно меняющуюся поверхность звезды в мельчайших деталях.
Это выравнивание, которое называют событием, случающимся раз в жизни, подобно полному солнечному затмению, обещает раскрыть тайны горячих и холодных участков Бетельгейзе.