Звездное затмение: астероид закрыл далекую звезду Бетельгейзе, и почему это важно

В отличие от регулярных солнечных затмений, такие звездные оккультизмы исключительно редки и происходят не чаще одного раза в столетие. Во время этого уникального события Бетельгейзе на мгновение исчезла, предоставив астрономам беспрецедентную возможность изучить постоянно меняющуюся поверхность звезды в мельчайших деталях.

Это выравнивание, которое называют событием, случающимся раз в жизни, подобно полному солнечному затмению, обещает раскрыть тайны горячих и холодных участков Бетельгейзе.