Звук запустил ИИ-сервис «Сингл» для создания собственных песен

Запрос можно составить на русском или английском языке — например, указать, что нужна песня-поздравление для родителей или трек для важной поездки. «Сингл» — собственная разработка Звука и первое решение подобного формата на российском музыкальном рынке.

Функция доступна бесплатно подписчикам «СберПрайм» по ссылке create.zvuk.com и предназначена только для личного некоммерческого использования.

Генеральный директор Звука Артём Лебедев отметил: «Сингл» делает создание музыки таким же лёгким, как написание сообщения. Человеку достаточно описать идею, и технологии помогут её реализовать — для поздравления, признания в чувствах или песни под важный момент жизни».