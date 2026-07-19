Звук запустил ИИ-сервис «Сингл» для создания собственных песен

Опубликовано 19 июля 2026, 14:171 мин.
Звук запустил ИИ-сервис «Сингл» для создания собственных песенПользователи смогут написать текст, музыку и обложку трека за несколько минут по текстовому описанию
Музыкальный сервис Звук представил ИИ-композитор «Сингл» — инструмент для создания собственных песен внутри приложения. Достаточно описать идею будущей композиции, и сервис сгенерирует музыку, текст, название и обложку. Готовый трек можно сохранить в коллекцию, добавить в плейлист или отправить близким.
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Запрос можно составить на русском или английском языке — например, указать, что нужна песня-поздравление для родителей или трек для важной поездки. «Сингл» — собственная разработка Звука и первое решение подобного формата на российском музыкальном рынке.
Функция доступна бесплатно подписчикам «СберПрайм» по ссылке create.zvuk.com и предназначена только для личного некоммерческого использования.
Генеральный директор Звука Артём Лебедев отметил: «Сингл» делает создание музыки таким же лёгким, как написание сообщения. Человеку достаточно описать идею, и технологии помогут её реализовать — для поздравления, признания в чувствах или песни под важный момент жизни».