Звуки природы признали полезными для здоровья

Специалисты провели научную работу под названием “Синтез преимуществ для здоровья природных звуков и их распространения в национальных парках”. Они проанализировали записи, которые были получены на 251 объекте в 66 американских парках.

Также исследование предполагало эксперименты с добровольцами, которых просили прослушать различные звуки природы, в частности шум дождя, щебет птиц, волчий вой и прочие. Выяснилось, что эти звуки способствовали уменьшению болевых ощущений и снижали уровень стресса. Кроме того, у участников повышалось настроение и усиливались мозговые функции. Специалисты зафиксировали, что самыми эффективными для настроения и общего состояния здоровья являются звуки воды. В то же время, пение птиц лучше помогает бороться со стрессом и раздражительностью.