Звуковые эмодзи появились в фирменном мессенджере Facebook

Для того, чтобы воспользоваться нововведением требуется нажать на кнопку эмодзи во время диалога в Messenger, далее нажать на иконку звука, расположенную с правой стороны и выбрать одну из предложенных опций. Для прослушивания звука эмодзи требуется лишь коснуться его.

Сами звуки подобраны логично. Так, отправляя эмодзи козу можно услышать блеяние, тогда как смайл хлопающих ладошек звучит как аплодисменты. В то же время, есть и нетривиальные звуки. В частности, эмодзи песочных часов сопровождаются треком The Motto, исполняющимся рэпером Drake. В то же время, эмодзи солнце звучит в Facebook Messenger как песня Kanye West — Good Morning.