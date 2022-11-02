Звёзды начали угрожать уходом из Twitter, если Маск сделает «синие галочки» платными

Так, например, популярный писатель Стивен Кинг пригрозил перестать использовать соцсеть в случае, если Илон Маск всё же введёт платную подписку на знак верификации на площадке. Кинг назвал данный момент принципиальным.

При этом не остался без ответа и сам руководитель Twitter. Маск сообщил писателю, что соцсети нужно каким-то образом оплачивать счета.

Вместе с тем предприниматель предложил Кингу более приемлемый прайс — 8 долларов в месяц за подписку. Для сравнения, более ранние слухи говорили о цене в 20 долларов, которые придётся «выкладывать» ежемесячно.