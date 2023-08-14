100-дюймовый телевизор Hisense с передовым дисплеем MiniLED начали продавать на глобальном рынке

Цена новинки составляет €3500, хотя она может варьироваться в зависимости от ритейлера и рынка.

Устройство оснащено впечатляющим 100-дюймовым 4K VA дисплеем с подсветкой MiniLED и технологией Quantum Dot в сочетании с технологией ULED от Hisense.

Он обеспечивает стандартную яркость в 500 нит и пиковую яркость в 16000 нит, статическое соотношение контрастности 4000:1 и 1620 зон локального затемнения.

Телевизор сертифицирован для Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10+ Adaptive и HLG, а также поддерживает режимы IMAX Enhanced и Filmmaker Mode. Основой устройства является движок Hisense Hi-View Engine (4K) на базе чипсета MediaTek MT9618. Работает он на платформе VIDAA U7.0.

Отметим, что серия Hisense U7K также ориентирована на геймеров. Телевизоры поддерживают частоту обновления до 144 Гц с сертификацией AMD FreeSync Premium Pro, Game Mode Pro, Gaming Bar и Eyesafe Certification.