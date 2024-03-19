16 млн рублей — столько просит Samsung за свой новый 114-дюймовый 8K MicroLED-телевизор

Новые модели Micro LED доступны в четырех размерах: 76, 89, 101 и 114 дюймов. Новинками этого года стали модели на 76 и 114 дюймов.

Панели телевизоров Micro LED 2024 года изготовлены из сапфира и неорганических самосветящихся пикселей. Они оснащены технологией микроконтраст, которая устраняет размытость границ и повышает резкость.

Линейка также предлагает технологию микроцвет с 65 536 уровнями точности управления.

Телевизоры оснащены аудио- и видеосистемой отслеживания OTS Pro. Благодаря поддержке 6.2.2-канального звука с Dolby Atmos создается эффект «объемного 3D-звучания». Также имеется функция Q Symphony, которая, как утверждается, позволяет телевизору и саундбарам добиться согласованного звучания.

Компания позиционирует новинки как начало «эры ИИ-экранов». Samsung нацелена на то, чтобы сделать пользовательский опыт более интуитивно понятным и удобным, чем когда-либо прежде.

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