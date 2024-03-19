16 млн рублей — столько просит Samsung за свой новый 114-дюймовый 8K MicroLED-телевизор

16 млн рублей — столько просит Samsung за свой новый 114-дюймовый 8K MicroLED-телевизорВдумайтесь в эти цифры
Новые модели Micro LED доступны в четырех размерах: 76, 89, 101 и 114 дюймов. Новинками этого года стали модели на 76 и 114 дюймов.
Панели телевизоров Micro LED 2024 года изготовлены из сапфира и неорганических самосветящихся пикселей. Они оснащены технологией микроконтраст, которая устраняет размытость границ и повышает резкость.
Линейка также предлагает технологию микроцвет с 65 536 уровнями точности управления.
Телевизоры оснащены аудио- и видеосистемой отслеживания OTS Pro. Благодаря поддержке 6.2.2-канального звука с Dolby Atmos создается эффект «объемного 3D-звучания». Также имеется функция Q Symphony, которая, как утверждается, позволяет телевизору и саундбарам добиться согласованного звучания.
Компания позиционирует новинки как начало «эры ИИ-экранов». Samsung нацелена на то, чтобы сделать пользовательский опыт более интуитивно понятным и удобным, чем когда-либо прежде.
Цены:
- 76 дюймов: $90 299 (8 355 677 рублей).
- 89 дюймов: $104 191 (9 640 477 рублей).
- 101 дюйм: $125 030 (11 556 475 рублей).
- 114 дюймов: $173 650 (16 053 625 рублей).