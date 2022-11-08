50 дюймов чуть дороже 30 000 рублей: Яндекс начал продажи своих «умных» телевизоров

10:31, 08 ноября 2022
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50 дюймов чуть дороже 30 000 рублей: Яндекс начал продажи своих «умных» телевизоровОчень даже выгодный вариант
Спустя пару недель после анонса, первые «умные» телевизоры Яндекс начали появляться на прилавках.
Найти их можно как в торговых сетях, так и на популярных сетевых маркетплейсах. Модель с 43-дюймовым экраном стоит 29 990 рублей, а версия с 50-дюймовым дисплеем немногим дороже — 33 990 рублей.
Сообщается, что первые покупатели смогут получить подарок от Яндекса за покупку — три месяца подписки «Плюс Мульти». При этом пока что неизвестно, насколько ограничено данное предложение по времени или количеству подписок.
Отметим, что линейка телевизоров Яндекса не ограничится двумя моделями. Всего их шесть — оставшиеся четыре ожидаются уже в 2023 году и, возможно, уже в российской сборке.