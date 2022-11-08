Телевизоры
10:31, 08 ноября 2022
1 мин.

50 дюймов чуть дороже 30 000 рублей: Яндекс начал продажи своих «умных» телевизоров

Очень даже выгодный вариант

Спустя пару недель после анонса, первые «умные» телевизоры Яндекс начали появляться на прилавках.

50 дюймов чуть дороже 30 000 рублей: Яндекс начал продажи своих «умных» телевизоров

Найти их можно как в торговых сетях, так и на популярных сетевых маркетплейсах. Модель с 43-дюймовым экраном стоит 29 990 рублей, а версия с 50-дюймовым дисплеем немногим дороже — 33 990 рублей.

Сообщается, что первые покупатели смогут получить подарок от Яндекса за покупку — три месяца подписки «Плюс Мульти». При этом пока что неизвестно, насколько ограничено данное предложение по времени или количеству подписок.

50 дюймов чуть дороже 30 000 рублей: Яндекс начал продажи своих «умных» телевизоров

Отметим, что линейка телевизоров Яндекса не ограничится двумя моделями. Всего их шесть — оставшиеся четыре ожидаются уже в 2023 году и, возможно, уже в российской сборке.

Новости партнеров
Новости партнеров