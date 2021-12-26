70 дюймов, 4К и цена ниже 40 тысяч рублей — представлен новый Xiaomi Mi TV EA70 2022

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70 дюймов, 4К и цена ниже 40 тысяч рублей — представлен новый Xiaomi Mi TV EA70 2022Устройство успеет выйти уже до конца 2021 года
Ещё несколько лет назад Xiaomi ворвалась на рынок телевизоров, завоевав популярность достойным качеством и низкой ценой. Теперь же, судя по всему, компания решила совершить контрольный выстрел в этом направлении.
Так, китайский бренд представил Xiaomi Mi TV EA 2022. Устройство получило огромный 70-дюймовый экран, 4К-разрешение и, возможно, самую «вкусную» цену за всю историю компании. Всё дело в том, что Xiaomi просит за новинку всего лишь 520 долларов или 38,3 тыс рублей.
Старт продаж новинки намечен уже на 31 декабря в Китае. Как скоро аппарат доберётся до России — неизвестно.
Работает девайс под управлением MIUI for TV 3.0. Оперативной памяти в нём — 1,5 ГБ, а постоянной — 8 ГБ.
Источник: ITHome