70 дюймов, 4К и цена ниже 40 тысяч рублей — представлен новый Xiaomi Mi TV EA70 2022

Устройство успеет выйти уже до конца 2021 года

Ещё несколько лет назад Xiaomi ворвалась на рынок телевизоров, завоевав популярность достойным качеством и низкой ценой. Теперь же, судя по всему, компания решила совершить контрольный выстрел в этом направлении.