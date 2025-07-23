AliExpress назвал самые продаваемые проекторы в России в 2025 году

Лидером по продажам стал компактный ThundeaL TD80W. Устройство оснащено LED-лампой на 450 люменов и контрастностью 10 000:1. Размер изображения варьируется от 40 до 200 дюймов, а встроенные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивают беспроводное подключение. Также предусмотрены интерфейсы HDMI, USB и AV, встроенный динамик и ручная настройка изображения.