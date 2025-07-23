AliExpress назвал самые продаваемые проекторы в России в 2025 году

AliExpress назвал самые продаваемые проекторы в России в 2025 годуВсе устройства поддерживают Full HD и воспроизведение 4K
Лидером по продажам стал компактный ThundeaL TD80W. Устройство оснащено LED-лампой на 450 люменов и контрастностью 10 000:1. Размер изображения варьируется от 40 до 200 дюймов, а встроенные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивают беспроводное подключение. Также предусмотрены интерфейсы HDMI, USB и AV, встроенный динамик и ручная настройка изображения.
На втором месте оказался Magcubic HY300 Pro 4K — портативный проектор с яркостью 260 люменов и поддержкой разрешения 1280×720. Он оснащён поворотным корпусом, автонастройкой изображения, встроенным динамиком и 16 ГБ памяти.
Третью строчку занял ThundeaL TD92 Pro. Проектор оснащен яркостью 1500 люменов, контрастностью 12 000:1 и нативным Full HD. Устройство поддерживает беспроводные соединения и управление с пульта, а поворот экрана на 360 градусов упрощает установку.
В рейтинг также вошёл Magcubic Native 1080P. Проектор отличается поддержкой Android 11, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Яркость составляет 650 люменов, а диагональ изображения — от 30 до 300 дюймов.
Замыкает пятёрку TouYinger Q12W Pro с яркостью 2800 люменов, системой автофокуса, Android 12 и тройной звуковой системой. Он подойдёт для игр, кино и презентаций при дневном освещении.
По информации AliExpress, среднее время доставки из Китая в Россию в марте составило 14,1 дня. Около 87% посылок отправляются в Россию напрямую воздушным транспортом.