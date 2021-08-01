Анонсирован самый большой «умный» телевизор Huawei

Новинка получила 4K матрицу с разрешением 3840 × 2160 пикселей и высокой частотой обновления — 120 ГЦ. Телевизор имеет поддержку технологии Clear Holding Pro, благодаря которой качество картинки выглядит еще лучше, что обеспечивается оптимизацией на базе интеллектуальных алгоритмов анализа каждого кадра.

Smart Screen V98 оснастили камерой на 24 Мп с ультраширокоугольным объективом и системой подсветки со 192 зонами. С помощью телевизора пользователи могут взаимодействовать с “умным” фитнес-помощником, который умеет анализировать положение головы, торса, запястий и голеностопных суставов. Работает устройство на базе фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. Оценили самый большой телевизор Huawei в 4600 долларов или около 336 487 рублей.